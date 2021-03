Luciana Fuster contó en las redes sociales que se llevó un gran susto hace unos días, luego de que le cayera una bebida hirviendo sobre su pecho debido a un accidente casero con su mascota.

A través de sus historias de Instagram, la integrante de ‘Esto es Guerra’ narró cómo su mascota hizo que le cayera su vaso con té hirviendo cuando ella se encontraba recostada sobre su cama.

“El otro día yo estaba aquí medio echada, con el vaso justo acá y con mi laptop encima, y la señorita Savanna (...) quería treparse como sea y no había espacio entre la laptop, el vaso y todo. Entonces se trepó por el brazo donde yo tenía agarrado el vaso y me tiró encima el té hirviendo aquí”, contó Luciana Fuster.

Luciana Fuster contó que sufrió accidente casero y se quemó con agua hirviendo

“Yo pensé que me iba a quemar y que me iba a quedar una marca fea, pero gracias a Dios no. Me fui corriendo al baño, me metí a la ducha con agua fría y todo bien”, agregó Luciana Fuster dejando en claro que no pasó de ser más que un susto.

Incluso, la modelo contó que nadie se enteró de lo que le había pasado y que ahora se siente más tranquila de haberlo compartido con sus seguidores.

“Me siento bien de haberlo contado. Nadie lo sabía, ahora lo saben todos ustedes. Mamá, eso me pasó el otro día”, comentó Luciana Fuster ya más tranquila.

