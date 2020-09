Macarena Gastaldo se comunicó con una reportera de “Amor y fuego”, el nuevo programa de Rodrigo González “Peluchín”, y confesó que tuvo un romance con Luis Advíncula, futbolista que se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que “Magaly TV: La Firme” difundió una fotografía en la que se le ve besando a la conductora Sheyla Rojas, en octubre de 2019.

En el informe presentado en el espacio de Magaly Medina también se reveló unos chats entre la conductora de ’Estás en Todas’ y su exrelacionista público, Irvin Vera, donde ambos hacen referencia al dinero del deportista nacional.

Tras ello, la modelo Macarena Gastaldo aclaró que, cuando mantuvo una relación con Advíncula, ella no pedía regalos. “Creo que Sheyla quería que le regalen pasajes, viajes y cosas. Su intención era que él haga eso con ella”, señaló la exintegrante de ’Esto es Guerra’.

Macarena Gastaldo opinó sobre comprometedores chats de Sheyla Rojas. (Foto: Captura @rodgonzalezl)

“Nunca fuimos de shopping (con Advíncula), jamás le pedí esas cosas porque yo soy otro tipo de chica a lo que Sheyla pretendía”, añadió Gastaldo.

Al ser consultada sobre su romance con Luis Advíncula, la modelo prefirió no entrar en detalles pero finalmente afirmó que sí mantuvo una relación en 2018 con el seleccionado.

“No sabía que él estaba en ese momento con la mamá de sus hijos... él no está casado. Él nunca estuvo casado, la relación que tenía con la mamá de los hijos era por sus hijos, y ahí nomás. Yo me enteré que la cosa se hizo más formal así... y ahí yo terminé todo”, explicó.

“Yo no soy hipócrita, no te voy a negar nada, pero no sabía que él estaba con la mamá de sus hijos. Él se ha comportado como un caballero conmigo, la gente que lo conoce sabe lo que estoy hablando. Él es una persona muy divertida y yo lo quiero mucho... hasta el día de hoy le tengo un enorme cariño”, concluyó.

