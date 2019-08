Macarena Vélez denunció en Instagram tocamientos indebidos en discoteca

Síguenos en Facebook

Utilizando sus redes sociales, Macarena Vélez denunció que un sujeto intentó grabar sus partes íntimas, además de querer doparla.

En un adelanto del programa ‘Válgame Dios’, se pueden ver imágenes de Said Palao, pareja de Vélez, desatando toda su furia.

En las imágenes se ve a un desconocido que intenta besar a Macarena, aunque la concursante de Esto es Guerra se niega, el sujeto insiste hasta que llega a robarle un 'piquito'.

Mediante sus historias de Instagram, Macarena revela lo sucedido: "Estuve en una reunión en una discoteca en compañía de mi primo. De repente, él se va al baño y me siento adormecida, y luego no me acuerdo de nada".

Luego continúa con: "En el video que está circulando no veo la buena intención del sujeto, (además) tratando con premeditación, alevosía y ventaja (intenta) hacerme tocamientos indebidos y no con buen propósito intenta grabar con el celular mis partes íntimas".