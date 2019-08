Said Palao sobre sujeto que grabó a Macarena Vélez: "Que todo el mundo conozca a ese depravado"

Said Palao se pronunció luego de que su pareja Macarena Vélez denunció en su cuenta de Instagram que un hombre intentó doparla y grabarla indebidamente en una discoteca.

En imágenes presentadas por el programa 'Válgame Dios' se ve que un desconocido trata de besar a la modelo, quien se niega a corresponder a un beso del sujeto.

"Estuve en una reunión en una discoteca en compañía de mi primo. De repente, él se va al baño y me siento adormecida, y luego no me acuerdo de nada", contó en un primer momento Macarena Vélez.

"Ni siquiera sé quién es este sujeto que según el video que está circulando. No veo su buena intención y tratando de con premeditación y alevosía hace tocamientos indebidos", escribió en un segundo momento.

Tras esta denuncia, Said Palao apoyó a Macarena y mencionó que se conozca al sujeto que aparece junto a su novia. "Que todo el mundo conozca a ese depravado", dijo el hermano de Austin Palao para el programa de Rodrigo González.

En una reciente fotografía de Instagram varios seguidores preguntaron a Said Palao si había terminado su relación Macarena.

Foto: Instagram