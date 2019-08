Macarena Vélez se despide de 'Esto es Guerra': "No me retiro porque yo quiero" (FOTOS)

Tras quedar fuera del reality juvenil 'Esto es Guerra' al perder una competencia frente a Ducelia Echevarría, Macarena Vélez utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje de despedida a sus seguidores.

“¡Gracias a toda la producción del programa! ¡A todos los fans que me apoyan! Todo en la vida tiene consecuencias y nada. Hoy me sentí con muchas ganas pero ni modo. Ya no continúo más en el programa (...) La vida continúa y solo me toca aprender y superarme yo sola! A seguir con lo demás y buscar nuevas cosas. Lo que no te mata, te hace más fuerte!", escribió la expareja de Said Palao a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Macarena Vélez dejó en claro que salir del programa no fue una decisión suya, sino que fue una orden que habría recibido tras estar en el ojo de la tormenta por denunciar que sufrió tocamientos indebidos en una discoteca.

"¡Son órdenes y son consecuencias! No me retiro porque yo quiero, sino por decisiones que escapan de mí. Fue súper lindo mientras duró y sé que saldré adelante. (...) Perdí mucho pero aprendí demasiado y con eso quiero quedarme! Bendiciones a todos", agregó la ahora exchica reality.