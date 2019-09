Macarena Vélez muestra carta notarial que Pro TV le envió al sacarla de 'Esto es Guerra' (FOTO)

Síguenos en Facebook

Macarena Vélez utilizó sus redes sociales para aclarar que su salida del reality 'Esto es Guerra' fue una decisión de su productora y no de ella, tras hacer pública su denuncia por tocamientos indebidos contra el abogado Adolfo Bazán.

"Acá la carta notarial que me enviaron. Quiero aclarar que yo no me fui de 'Esto es Guerra', sino que me resolvieron el contrato", escribió la exchica reality en sus historias de Instagram.

Asimismo, Macarena Vélez compartió una fotografía de la carta notarial que recibió de parte de Pro TV informándole que daban por terminado su contrato.

"Por la presente vía notarial le comunicamos nuestra decisión de resolver unilateralmente el contrato de locación de servicios de fecha 27 de diciembre del 2018 por su participación en el programa 'Esto es Guerra (EEG)' una vez que reciba la presente misiva, por lo que dejará de pertenecer al programa", se puede leer en el documento.