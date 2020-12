Macs Cayo, el hermano de Stephanie, Fiorella y Bárbara Cayo, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al contar que se comprometió con su novia Fiorella Giampietri.

A través de su cuenta de Instagram, el exintegrante de ‘Combate’ compartió una emotiva fotografía en la que aparece junto a su novia mostrando el anillo de compromiso.

“And she said yes (y ella dijo sí)”, escribió Macs Cayo como leyenda de su fotografía que ya cuenta con más de 3 mil ‘Me gusta’.

Por su parte, la novia de Macs Cayo también publicó una fotografía como recuerdo de la pedida de mano que le hizo el bailarín.

“Pa’ que te digo que no, si si?”, escribió Fiorella Giampietri en su cuenta de Instagram, donde no se hicieron esperar los saludos de sus familiares y amigos.

La actriz peruana Stephanie Cayo fue una de las primeras en felicitar el compromiso de la pareja. Asimismo, otras figuras como Shantall Onetto, Ania, Fiorella Rodríguez y Arianna Rovegno se sumaron a las felicitaciones.

Como se recuerda, Macs Cayo se hizo conocido en el mundo de la farándula al ingresar al fenecido reality juvenil ‘Combate’, donde permaneció por algún tiempo gracias a su carisma y ocurrencias en el programa.

Posteriormente, Macs participó en ‘El Gran Show’, donde descubrió su pasión por el baile y desde ese momento integró el staff de profesores de la academia de baile que tenía su hermana Fiorella Cayo.

