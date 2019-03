Madre de Angie Jibaja responde tras ser acusada de robar dinero a su hija: "Ella lo malgasta con las amistades" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que su hija la acusara de robarse el dinero que había ganado en Chile, la madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, se presentó en el programa de Magaly Medina para defenderse de las acusaciones que hizo la popular 'Chica de los tatuajes'.

"Ese dinero era para disponerlo únicamente para los niños y no sé, se olvidó y cambió de idea. Ya no quiso pagar el año completo, sino la mitad del año y yo no estuve de acuerdo. Así que me tomé la facultad de realmente hacerlo yo porque tenía temor", explicó la madre de Angie Jibaja.

Asimismo, Maggie Liza contó que de los 25 mil soles que recibió Angie Jibaja por su participación en El valor de la verdad solo le quedarían seis mil soles por los malos gastos que hace la modelo.

"Yo sé que tenía como seis mil soles (...) Me imagino que lo que le queda (de El valor de la verdad). Yo no quise darle a Angie la plata porque ella lo malgasta con las amistades. No solamente eso (drogas), las opera a sus amigas, le piden que para hacer un CD o no sé qué cosa. Sé que gasta la plata así, no está consciente", sostuvo la señora Maggie Liza.

Por otro lado, la madre de Angie Jibaja también se mostró muy preocupada pues la actriz se encontraría desaparecida junto a su amiga a Caroline Visser.

"Hasta el día de ayer yo sabía dónde estaba. El esposo de Caroline hizo un escándalo y se fueron del hotel donde estaban. Me manda audios en los que me pide que le deposite su dinero. La escucho sana, pero no me dice donde está", contó Maggie Liza.