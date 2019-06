19 de Junio del 2019 Madre e hija de Jefferson Farfán festejan gol en Copa América El futbolista superó a Teófilo Cubillas por marcar con la selección peruana.

Doña Charo Guadalupe y Maialen Farfán, madre e hija del futbolista Jefferson Farfán celebraron su desempeño en la cancha en el partido de Perú ante Bolivia, disputado ayer en la Copa América Brasil 2019, y con triunfo de nuestro país.

"Saltamos, nos abrazamos, brincamos, todo, todo, celebrando el gol de la Foquita", comentó la madre de Farfán a América Noticias.

Se mostró muy alegre que el gol de su hijo haya superado la marca de Teófilo Cubillas y destacó el trabajo en equipo del seleccionado.

"Me dijeron que con ese gol había superado a Teófilo Cubillas, y me da mucha alegría y mucho orgullo por mi hijo y todos lo chicos. Siempre con garra, con punche va adelante", añadió Doña Charo.

Y la primogénita de Farfán no se quedó atrás con los halagos ha su padre, afirmó que celebró bastante su gol.

"Me siento especial de ser su hija, porque no cualquiera tiene ese orgullo de ver a su papá representando a su país. Me siento más que orgullosa siempre que él juega", comentó Maialen.

Este sábado a las 4:30 p.m. la selección peruana tendrá su tercer partido en la Copa América ante Brasil.