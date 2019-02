Madre de Melissa Loza asegura que pareja de su hija "es un delincuente" y "trafica droga" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La madre de Melissa Loza estuvo en la noche del último martes en el programa de Magaly Medina y aseguró que la pareja de su hija, Juan Diego Álvarez Nogal, "es un delincuente" y que "trafica droga".

"Sí claro (es conocido de la familia), pero es un delincuente pues, es un delincuente. Es el hermanastro de mi sobrino. Sí, (Era cercano a nosotros), sin imaginarnos que podía actuar así. Trafica droga, me la tiene enferma, la tiene secuestrada prácticamente a Melissa, no la veo a mi hija. Ya no comparto con ella los momentos lindos", contó la progenitora de la modelo a 'Magaly TV'.

La madre de Loza también dijo que su hija estaría consumiendo drogas al lado de su pareja, situación que la lleva a pensar porque está alejada de ella.

Cuando Magaly Medina le preguntó si Melissa Loza le había contado si ella también consumiría drogas, la madre respondió: "No, no me dice nada, no hablo con ella para nada". Y cuando la conductora le consultó si el alejamiento de su hija se deba a que consuma drogas, respondió: "Por supuesto, claro que sí".

¿Por qué Melissa Loza no está en 'Esto es Guerra'? Según la progenitora de la modelo, es porque "ella se deja llevar todo por lo que él le dice".

Como se recuerda en la mañana del último martes, Juan Diego Álvarez Nogal fue detenido por la Policía antidrogas (Dirandro).