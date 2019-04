Madre de Milett arremete contra 'Válgame Dios': "Ganan un punto de rating cuando mencionan a mi hija" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que el programa 'Válgame Dios' difundió la denuncia que hizo un joven vendedor acusando a Milett Figueroa y su madre de robarle sus celulares, doña Martha Valcárcel no pudo controlar su molestia y arremetió contra el programa de espectáculos.

"No la metan a mi hija, mi hija es una chica limpia completamente. (...) Yo a donde ustedes no voy más... Ustedes ganaron un punto de rating cuando meten a Milett Figueroa. Ya se lo regalamos, perfecto, y ahí quedó mi amor. Y no hay más", expresó la madre de Milett Figueroa muy fastidiada.

Tras ver las fuertes declaraciones que hizo la señora Martha Valcárcel sobre su programa, Rodrigo González evitó responderle a la madre de 'Milechi' pero sí le pidió que deje de "idealizar" a su hija.

"No pues. Qué feo. Señora Martha, usted cuando se escucha... ya, no voy a decir nada. No, porque es una señora y no necesita que yo diga nada. Con respecto a su hija, la tiene idealizada", comentó el popular 'Peluchín'.