Magaly Medina volvió a lanzar una dura crítica contra Ethel Pozo, luego que diera a conocer que logró ingresar al concierto de Bad Bunny pese a que le habían estafado con las entradas.

La hija de Gisela Valcárcel explicó más temprano que había logrado ingresar al evento porque tuvo la suerte de que el promotor al que le compró las entradas le pudo solucionar el problema, sin embargo, la ‘Urraca’ no cree en su versión y dijo la conductora usó su “poder” para presionar a los organizadores.

“Tu no eras invitada, tu pagaste tu entrada, tenías que hacer tu cola, y si el QR no funcionó pues qué pena, te vas como cualquier hijo de vecino, eso hubiera sido lo correcto, lo decente, pero ¿qué le podemos decir a esta chica que está acostumbrada, si desde chiquita se lo han dado todo… no va a aceptar un no por respuesta, no vengas a decir disculpas tontas porque quedas peor”, criticó la figura de ATV.

En otro momento, Magaly Medina tildó de ‘delincuencial’ la actitud de la presentadora de “América Hoy” por supuestamente hacer uso de sus influencias para ingresar a toda costa al concierto, y lamentó que no muestre ética, pese a que se jacta de tener estudios universitarios.

“Hace mucho tiempo yo hablaba de los periodistas ‘chaveteros’, esos que utilizan el poder de su pluma para extorsionar y eso es delincuencial, es no tener valores. Lástima que una comunicadora que dice que estuvo 5 años en una universidad, que se jacta del título que tiene, no le hayan enseñado deontología, o que en la clase de ética se haya ido a la cafetería y no la haya tomado”, arremetió.

