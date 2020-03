Magaly al Zorro Zupe: “A ese tipejo nunca lo he querido mencionar en mi programa, pero lo voy a investigar”

En su programa de ayer, Magaly Medina cuestionó al Zorro Zupe por sus calificar como “inhumana” y “bestia” a Mirella Huamán, madre de una niña que fue abusada sexuamente y asesinada en Independencia.

“Pasa a veces que en la televisión se le da oportunidad y se pone al frente de un programa a cada improvisado y a cada mono con metralleta que luego las consecuencias se ven. Hoy, realmente, ha sido asqueroso que un canal de televisión, de un programa dizque de espectáculos, cuando no tenga pauta, trate de temas de actualidad teniendo gente que no está preparada para tocar temas tan delicados, como el drama que vive una madre al que violaron y mataron a su pequeña hija de cuatro años. Resulta que ahora, estos payasos que abundan en la televisión y que no tienen la culpa de su existencia, de su pobre e inútil existencia”, arremetió la periodista.

MAGALY LANZA PROMESA

La conductora de TV enfatizó su trabajo como líder de opinión. “Estamos frente a una cámara, quieras o no, pero llamas líderes de opinión a esa gentuza, es realmente espantoso para los que estamos bien parados aquí hace muchos años y que nuestra carrera nos ha costado sangre, sudor y lágrimas”, comentó Magaly.

Luego continuó con: “Hice un alto al entretenimiento puro, al que les tengo acostumbrados, porque necesito decir esto y no puedo callarme más, a ese tipejo nunca lo he querido mencionar en mi programa, porque sé más o menos de donde viene y a mí me asombró que alguien así llegara a la televisión. Les prometo que lo voy a seguir investigando (al Zorro Zupe), pero me gustaría más que el mismo canal lo investigue y sepa de donde salió”.