Magaly desmiente tener un ‘ampay’ de Oreja Flores: “Si lo tuviera, lo hubiera dicho”

En redes sociales comenzó a circular un rumor en el que afirman que Magaly Medina tiene un ‘ampay’ de Edison ‘Oreja’ Flores, integrante de la selección peruana.

Este chisme fue desmentido por la conductora de TV en la última emisión de su programa: “Están paranoicos. Si yo tuviera un ampay del orejas Flores, no lo hubiera dicho, no lo hubiera contado, lo hubiera puesto nomas”, comentó.

Luego continuó con: “Debo decirles, en honor a la verdad, que hay mucha gente que nos han preguntado si nosotros tenemos un ampay. No lo tenemos y nunca lo hemos tenido. A ese señor no le hemos descubierto nada, nadie dice que en el futuro no, pero hasta ahorita no”.