Magaly Medina volvió a protagonizar un incómodo momento en pleno programa en vivo tras arremeter contra integrantes de su equipo de producción debido a fallas técnicas, y lanzó una contundente advertencia al aire.

La conductora se encontraba opinando sobre el nuevo enfrentamiento entre Giuliana Rengifo y Arantxa Mori cuando pidió al switcher que emitan unas declaraciones, sin embargo, la persona encargada mostró los videos incorrectos, lo que desató su ira.

“No era esa la declaración… están adivinando ahí en el switcher, ¿cómo, no tienen las cosas bien puestas? Para llegar a este video han tenido que jugar ‘yan ken pó’ ahí en el switcher, algo tan simple y tan sencillo”, criticó la ‘pelirroja’ en su programa “Magaly TV: La Firme”.

La ‘Urraca’ no ocultó su fastidio y continuó evidenciándolo ante cámaras, e incluso se animó a invitarlos a retirarse del programa al considerar que las constantes fallas técnicas es una falta de compromiso con su espacio de espectáculos.

“Felizmente que estamos terminando este año, mil disculpas a mi público porque estas son faltas de respeto a mi público, falta de profesionalismo, y eso hace que yo tenga que estar dando la cara y pasando estas vergüenzas”, criticó.

“Jamás la falta de profesionalismo puede ser mi marca registrada, porque hago mi parte y lo mismo exijo de la gente que trabaja conmigo, y la gente que no trabaja a mi ritmo y que no se sienten responsable de rendir a un público, yo creo que las puertas del programa están abiertas. Gracias, he hecho mi ‘memo’ al aire”, añadió.

