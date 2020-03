En su programa de ayer, Magaly Medina cuestionó al Zorro Zupe por sus calificar como “inhumana” y “bestia” a Mirella Huamán, madre de una niña que fue abusada sexuamente y asesinada en Independencia.

“Pasa a veces que en la televisión se le da oportunidad y se pone al frente de un programa a cada improvisado y a cada mono con metralleta que luego las consecuencias se ven. Hoy, realmente, ha sido asqueroso que un canal de televisión, de un programa dizque de espectáculos, cuando no tenga pauta, trate de temas de actualidad teniendo gente que no está preparada para tocar temas tan delicados, como el drama que vive una madre al que violaron y mataron a su pequeña hija de cuatro años. Resulta que ahora, estos payasos que abundan en la televisión y que no tienen la culpa de su existencia, de su pobre e inútil existencia”, arremetió la periodista.

Cabe mencionar que la conductora de TV también arremetió contra Janet Barboza y los otros conductores de Válgame.

“Nunca he visto a Rosa María Palacios interesarse tanto en alguien tan impresentable, pero lo ha hecho porque está en un medio de televisión en un horario de protección al menor, además en un programa donde una de sus conductoras, preguntándole a la madre, en una de las conexiones telefónicas, la famosa retoquitos (Janet Barboza), otra que también ha salido de cualquier lado y que no tiene ningún tipo de inteligencia para tratar temas netamente periodísticos en la actualidad, decirle a la mamá: ‘Hola, qué tal, ¿cómo te sientes?’”. Expresó Magaly.

Luego continuó con: “O sea, cómo quieres que se sienta, si acaban de matar a su hija, y por qué vamos a crucificar a una mujer que se fue a bailar y a beber a una fiesta. Él (Zorro Zupe) también no se va a ‘fiestar’ con amiguis que también tienen hijos y los dejan en casa”, expresó.