Magaly Medina a Janet Barboza tras insinuar que su esposo la engañó: “Yo no perdoné ninguna infidelidad”

Magaly Medina le respondió a Janet Barboza luego de que insinuara que la ‘Urraca’ perdonó una infidelidad de su esposo, Alfredo Zambrano. En la última edición de su programa, aclaró que el notario nunca la engañó.

“ Si mi marido me hubiese sido infiel en mi época de casada... que alguien venga y me muestre fotos, pruebas y yo no tengo ningún problema. Creo que a la primera que mi marido haga, me lo van a traer acá, si me mandan fotos en cada restaurante en el que está por el Chismefono, no se preocupen, yo sé dónde y con quién está... imagínense el día que lo encuentren con otra mujer”, expresó la periodista.

Asimismo, resaltó que en sus siete años de matrimonio con el notario, este nunca la traicionó e inclusive contó que ese no fue el motivo de su breve separación.

“ Yo no le he perdonado ninguna infidelidad a mi marido, el día que eso pase, ya todo el mundo sabe qué voy hacer, porque yo sí me quiero a mí misma. SI me separé, no fue por infidelidad. Vamos a cumplir 7 años de casados, dejen de envidiar y no digan mentiras ”, finalizó la urraca.