Luego que Rosángela Espinoza dejó entrever que Magaly Medina tiene un contacto con los productores de “Esto es guerra” , la conductora de espectáculos, indicó que ella no es marioneta de ese reality.

Y es que la influencer Rosángela Espinoza habló sobre las críticas tras la publicación de sus fotos en las instalaciones de Telemundo, y aseguró que en ningún momento dijo que trabajaría en esa televisora, y fueron los rumores los que se enfocaron en un supuesto proyecto.

Es más, la modelo consideró que detrás de las críticas por parte de Magaly Medina hacia ella, habría una persona. “Hay alguien detrás de todo esto que se se quiere vengar de mi, porque mi gente si yo hablo con pruebas se cae ‘Chollywood’. Si yo hablo se van a quedar sorprendidos” , incidió Rosángela Espinoza.

Por su parte, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ aclaró que ella no tiene contacto con los productores de “Esto es Guerra”. Yo no soy marioneta de Esto es guerra, yo no soy marioneta de productores de Esto es guerra, no tengo contacto con la gente de Esto es guerra, me interesa tres pepinos la gente de Esto es guerra, soy independiente... Me parecen bien bajo las amenazas”, refirió.

Rosángela Espinoza. (Foto: Instagram)

“A mí nadie me chorrea información para que yo la cuente... Sus fotos en Telemundo nos habían importado tres pepinos hasta que esta carta llegó a nuestras manos“, señaló.

Cabe precisar que la producción de Magaly Medina se contactó con la agencia de publicidad de Telemundo para conocer si Rosángela había conseguido un puesto en la cadena televisiva.

