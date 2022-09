La presentadora de espectáculos Magaly Medina se refirió al fin del compromiso entre Rafael Cardozo y Carol Reali. Cabe recordar que el brasileño le había propuesto matrimonio a su expareja en enero de este año.

Al respecto, la conductora de “Magaly Tv La Firme” aconsejó a la influencer que no se tarde en aclarar la situación. “No te tomes mucho tiempo ‘Cachaza’ porque la vida es una, cada minuto, cada día cuenta muchísimo”, expresó.

“Ya ese hombre demostró que no es que no se quiera casar. Lo que pasa, y eso tienen que entender muchas mujeres, que cuando un hombre se demora en dar el anillo, no quiere comprometerse (...) es que no se quiere casar, pero contigo”, agregó.

Asimismo, la popular “Urraca” destacó la paciencia que tuvo Reali en esperar la propuesta del chico reality. “Yo eso lo consideraría una burla (...) los tiempos no están para que uno sea el juguete de ningún hombre”, señaló.

Rafael Cardozo y el mensaje con el que confirmaría el fin de su relación con ‘Cachaza’

Aunque ninguno de los dos involucrados ha emitido algún comunicado oficial para anunciar el fin de su compromiso, el integrante de “Esto es guerra” despertó más alarmas por un reciente mensaje que compartió en su perfil de Instagram.

“Fin y comienzo de una nueva etapa. Adoro cuando la vida me reta”, expresó el brasileño como descripción de su video.

En el clip se puede observar que Cardozo fumaba un puro y tomaba café. Él lucía un look relajado y recibió distintos halagos de sus amistades de la televisión.

“Vamos”, escribió Nicola Porcella en la sección comentarios de la red social. Mientras que otros cibernautas lo criticaron por “hacer perder el tiempo a ‘Cachaza’”.

