Magaly Medina advierte a Nicola Porcella con hacerle una contrademanda (VIDEO)

Luego de que Nicola Porcella se reafirmara en hacer una demanda contra el programa de Magaly Medina por la supuesta difamación que le hizo en torno al caso de Poly Ávila, la popular 'Urraca' no se quedó callada y le respondió en la última edición de su programa.

"Cuando he estado en televisión, la defensa de la verdad ha sido mi estandarte, mi bandera, decir la verdad y buscar la verdad. A mí no me vas a venir hablar de verdad porque esta investigación todavía recién está por empezar en los fueros judiciales", sostuvo la polémica conductora.

Asimismo, Magaly Medina le advirtió al integrante de Esto es Guerra que podría hacerle una contrademanda si continúa señalando que en su programa lo han difamado.

"Yo te quiero decir que tú puedes recibir una contrademanda por estar difamándome públicamente, por decir que yo dije estas cosas que jamás he dicho. (...) Espero que te tranquilices, analiza y lee bien. Si quieres te mando los videos de mi programa para que los veas detenidamente para que después no peques de desinformado", agregó la periodista.