A través de una transmisión en vivo en Instagram, Magaly Medina respondió diversas pregustas que sus seguidores le formulaban, entre ellos, saber si su único hijo está saliendo con alguien o si pronto se convertirá en papá.

La conductora de TV aseguró que su hijo Gianmarco Mendoza Medina está soltero y enfocado en sus proyectos.

“Mi hijo está bien, pronto saldrá afuera otra vez (al extranjero). A él no le gusta que cuente sus cosas, lo respeto. ¿Si tiene novia? No, está soltero, no quiere que le busque novia, no soy cupido, tampoco alcahuete. Eso sí, abuela no, todavía no quiero”, comentó Magaly.

¿Me confunden con Melissa Klug?

Algunos usuarios le preguntaron a Magaly por qué no decidió tener más hijos, pues ella cuenta con los recursos monetarios.

“Me han confundido con Melissa Klug (risas). A estas alturas solo crío a mis perros. Mi esposo y yo queremos disfrutar de nuestra edad y lo que hemos conseguido. Nos privaríamos de muchas cosas. Ya no me veo criando, quiero disfrutar mi vida”, expresó.