Tras estar alejada un par de semanas de la pantalla chica y de un brevísimo paseo por México, Magaly Medina retorna mañana, a las 9:45 p.m, por la señal de ATV a su habitual programa nocturno de farándula con algunas novedades y con el estilo que ya conocemos.

Para la experimentada periodista, el auge y avance de las redes sociales todavía no puede destronar el alcance y el impacto que tiene la señal abierta.

“Yo sigo creyendo que los programas de televisión seguirán teniendo vida y existencia porque la gente lo pueden ver en cualquier dispositivo móvil, pero de ahí a que tú digas ‘voy a ver el canal de YouTube de fulano solo a esta hora’ creo que todavía falta mucho para eso”, pronosticó la coductora de “Magaly TV. La firme”.

FUTURO. Sin embargo, es consciente que nada está dicho en cuanto a los hábitos de consumo de los televidentes y, por eso, viene trabajando arduamente en su presencia digital, ya que no está dispuesta a dejar de tener contacto con el público que la sigue.

“Paralelamente desarrollo mi canal de YouTube y estoy en las en redes sociales. Supongo que el futuro está ahí, pero todavía la televisión sigue teniendo acogida. Definitivamente, no es la de antes, pero la señal abierta sigue siendo hoy en día mucho más poderosa que las redes sociales. Lo que tú publicas en un programa de televisión tiene un efecto más fuerte que lo que se pasa en las redes”, remarca la “Urraca”.

EQUILIBRIO. Además, afirma que desde hace algunos años entendió que debe encontrar un equilibrio entre su trabajo en la televisión y su vida personal, para poder seguir disfrutando de lo que se ha ganado con su propio esfuerzo.

“No pretendo meterme en otras cosas porque no podría con mi vida, también tengo que vivir, y es algo que lo tengo claro hace muchos años. En la medida que el programa de espectáculos me permita seguir con mi vida personal y seguir disfrutando de lo que he ganado con mi esfuerzo, seguiré haciéndolo. En algún momento supongo que también me agotaré, pero por ahora eso va bien, es lo que quiero hacer”, acotó.

