Magaly Medina a Andrés Hurtado: “No parecen que fueran tus hijas”

Magaly Medina estuvo muy contenta con el cambio de look que le hizo Josetty Hurtado. Por ese motivo, la conductora de TV tuvo halagos hacia la engreída de Andrés Hurtado

“Me encantó lo profesional que son las dos hermanas que experimentaron conmigo, con mi cabello. Quisieron convertirme en Barbie, pero no pudieron. Estuve de rubia, pero no me queda. Ellas lo intentaron, pero no pudieron más”, comentó Magaly Medina

Luego continuó con: “Es una profesional Josetty Hurtado. Va llegar lejos. Ella misma edita su material. A las 8 en punto llegó en mi hogar, vestida y peinada, o sea se levantó a las 6. Súper profesional. Luego se fue a su casa llevándose todo el material para convertirlo en 3 minutos”.

Antes de terminar, la popular ‘Urraca’ envió un contundente mensaje A Andrés Hurtado: “En verdad Andrés, tengo que decir que tus hijas son de otro lote. No parecen tus hijas”, dijo.