En la última edición de su programa, Magaly Medina tuvo duras críticas hacia Gisela Valcárcel y al vestido que utilizó en la boda de su hija Ethel Pozo.

“Ahí está la madrina de la boda, hecha un tamal mal envuelto (...) quién la asesora (...) ese vestido tan poco favorecedor, miren esa pancita, era un tamalito chinchano mal envuelto, qué le pasó a Gisela” , expresó entre risas Magaly Medina.

Vanessa Terkes sobre vestido de Ethel Pozo: “parecía una campesina fashion”

En la última edición de En Boca de Todos, Vanessa Terkes tuvo diversas opiniones sobre los atuendos que utilizaron las conductoras de América Hoy en el matrimonio de Ethel Pozo. Además, la actriz expresó que el vestido que utilizó la hija de Gisela, le recordó a una campesina con mucho estilo.

“Muy bonito, muy romántico, like (...) me encantó, me recordó a las películas antiguas. Así, campesina fashion la veo yo”, afirmó la artista.

