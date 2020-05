¡Se enfrentaron! Magaly Medina tuvo como invitada en una videollamada a Natalia Málaga. En la entrevista, la conductora de TV encaró a la ex exvoleibolista por la frase que le dijo a una señora madre de cuatro hijos. Cabe mencionar que el video viral data del 2017.

“Magaly, tú me has llamado para hablar de la cuarentena o del video”, comentó Natalia Málaga sorprendida, ya que pensó que ella hablaría en general sobre la cuarentena que está pasando el Perú y el mundo a causa del coronavirus.

“No te parece que estás personas hubieran necesitado una mejor educación. Nosotros no tenemos una gran educación sexual en este país, entonces es culpa de esas personas y no es decir ‘Oye porque no te coses, ya para de tener hijos’ porque de repente muchas de estas personas y en los barrios más humildes desconocen cómo hacerlo, cómo parar de tener hijos”, le dice la ‘Urraca’ a la deportista.

SOBRE EL POLÉMICO VIDEO

Natalia Málaga se volvió tendencia el último sábado por un video que data del 2017, en el que aparece brindando ayuda para las personas afectadas por el Huaico.

Como se recuerda, el video es un reportaje emitido por el desaparecido programa La Revista conducido por el periodista Nicolás Lúcar.

Lo que generó indignación en las redes sociales fue que Natalia cuestionó a una señora por ser madre de cuatro niños. La mujer no supo qué responder.

Natalia Málaga se pronuncia sobre reclamo que le hizo a mujer con cuatro hijos. (Video: ATV)

NO DEJES DE LEER

VIDEO RELACIONADO

Magaly Medina arremetió contra Josimar. (Magaly Tv. La firme)