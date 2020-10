Magaly Medina volvió a referirse al programa ‘En boca de todos’ para hacerles una aclaración respecto al rating en su horario y aseguró que las telenovelas de ATV son las que lideran la sintonía.

“A las 2:30 hasta las 3 de la tarde, las telenovelas ‘La usurpadora’ y ‘La esposa joven’ arrasan a esa hora en el favor de la teleaudiencia (…) ¿Escucharon no ‘En boca de todos’? No son líderes en su horario, no lo son. Tampoco en el 2 a la nueva suavecita, no van, no van”, manifestó la popular ‘Urraca’.

De esta manera, Magaly Medina también arremetió contra la conductora de 'Modo Espectáculos’, Karen Schwarz, a quien imitó y calificó como la “nueva suavecita”.

Magaly Medina arremete contra rating de ‘En boca de todos’. (Video: ATV)

Asimismo, Medina respondió directamente a Ricardo Rondón, quien días atrás aseguró que ellos no compiten con su programa ya que no se emiten en el mismo horario.

“Lo que pasa es que en este canal nadie se jacta de lo que hace, no andan diciendo, pero hay dos telenovelas en la tarde muy muy fuertes. Así que en ese horario están esas novelas, ¿escuchó no el monito con metralleta que está ahí? Te disparamos ya, muerto”, agregó en clara alusión al panelista de ‘En boca de todos’.

