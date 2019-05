​Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano y la tilda de "vulgar" tras show junto al Zorro Zupe (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Magaly Medina ha arremetido contra Tilsa Lozano luego de que la calificara de "vulgar" tras ver las imágenes del show que dio junto al Zorro Zupe en Lambayeque.

Medina difundió las imágenes que Tilsa Lozano dio en la localidad de Jayanca, región Lambayeque, donde acudió junto a su amigo íntimo Zorro Zupe: "Los contratan para hacer un espectáculo que considero deplorable, insultante y vulgar", sostuvo en Magaly TV, la firme.

Junto a ello, Magaly Medina criticó duramente a la ahora también conductora Tilsa Lozano, a quien se le escucha decir que "puro bicho se le sube": "Yo no sé qué tipo de show hacía... pero ahora, decir cada grosería, y no sé, pero a mí en la boca de una mujer la grosería de este tipo, de doble sentido pero vulgar, me suena pésimo", expresó Medina.

Además, mostró el momento en el que presenta al Zorro Zupe donde se le escucha soltar alguna lisura: "Esa persona, ¿alguien tuvo la valiente idea de darle a conducir un programa? ¿Esos son los grandes opinólogos de este país en los programas de espectáculo? Gente tan chusca porque eso es de una chusquería, es bagre, chistes bagres, nada elegantes, vulgares, groseros", sostuvo Magaly Medina.

Tras ello, llamó la atención sobre el show que dieron Tilsa Lozano y el Zorro Zupe: "Y con eso piensan que en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo, ¿la gente tiene que tolerarlos? ¿O hay que ser más vulgares mientras más pobre es nuestro auditorio? Eso es subestimar al público que paga su entrada para ir a verlos".