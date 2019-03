​Magaly Medina asegura que Jefferson Farfán quiso evitar que saliera en TV ampay de Ivana Yturbe (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que saliera a la luz el ampay a Ivana Yturbe en el que se le ve junto a su expareja Mario Irivarren se dio a conocer el fin de la relación de la modelo con el futbolista Jefferson Farfán. Y a esto se ha sumado lo recientemente revelado por Magaly Medina: la 'Foquita' habría intentado impedir que dicho ampay fuera emitido.

(Ivana Yturbe y Mario Irivarren)

(Ivana Yturbe y Jefferson Farfán)

Así lo explicó Magaly Medina en su programa de televisión: "Cuando sale la promoción (del ampay) a la 1:00 p.m, llama un intermediario porque a través de este llegan a mi programa, a mi productor y le hacen una propuesta: Jefferson me da la entrevista con él, él y yo, en Moscú, en Lima, donde yo quiera, garantizado, una entrevista con él si es que no paso las imágenes del ampay en la noche", sostuvo.

Tras esto, Magaly Medina dirigió un mensaje a Farfán: "Acuérdate, Jefferson, que yo ya viajé a Moscú con la mía (mi dinero), gracias a ti conocí Moscú (por el Mundial), de verdad pasamos unos días increíbles, mi esposo y yo te lo agradecemos", sostuvo en Magaly TV, la firme.

Pero eso no es todo, Medina habló fuerte y dijo que nada hubiera logrado que no emitiera el polémico ampay: "¿Tú crees que a mí me interesa dejar a los chicos que han estado toda una madrugada viendo esas imágenes? ¿Y decirles: saben qué muchachos, el Jeffri nos ha llamado y nos ha mandado el mensaje de que me da la entrevista? ¡A mí me interesa dos pepinos que tú me des la entrevista! ¡Dos pepinos! ¡Dos pepinos que tú seas mi amigo!".

"¿Tú crees que me voy a regalar por una entrevista? Así nunca te entreviste en mi vida", finalizó Magaly Medina al respecto.