Magaly Medina asegura que Christian Domínguez se casó por segunda vez sin estar divorciado (VIDEO)

En la última edición del programa de Magaly Medina, la polémica conductora de televisión mostró unos documentos que probarían que Christian Domínguez se casó por segunda vez sin estar divorciado.

Según indicó la popular 'Urraca', el cantante de cumbia se casó con Tania Ríos el 20 de febrero del 2002 y luego contrajo matrimonio civil el 8 de julio del 2006 con Melanie Martínez.

De comprobarse la documentación que mostró Medina, Christian Domínguez habría incurrido en un caso de bigamia.

La primera esposa de Christian Domínguez, quien radica en Estados Unidos, manifestó que el cantante no tiene intenciones de firmar los papeles de divorcio.

“Nunca me ha buscado, nunca me ha llamado, tenemos gente en común, pero él nunca me ha dado la cara. A mí me interesa divorciarme también”, dijo la expareja de Domínguez.

Hay que recordar que en reiteradas ocasiones, el cantante de cumbia señaló que estaba en proceso de divorcio, pero Tania Ríos dice que eso es mentira.

Incluso, al ser consultado sobre los vehículos que habría puesto a nombre de Isabel Acevedo, el cantante dijo que fue, precisamente, por el tema de su separación legal.