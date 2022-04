Luego que Tilsa Lozano dejara entrever que recibió aproximadamente 80 mil soles por brindar una entrevista a Magaly Medina en el 2015, la conductora de espectáculos desmintió esta noche que su entonces producción haya desembolsado dicho monto.

La ‘Urraca’ utilizó varios minutos de su programa “Magaly TV: La Firme” para contar su versión sobre dicha entrevista, y reveló cuáles fueron las condiciones que puso la modelo por presentarse en su set.

“Yo no negocié la entrevista para nada. Ya lo he dicho, me mandaron a un ruedo donde los productores con la Gerencia de Latina decidieron que entrevistará a Tilsa Lozano, pero como Tilsa tenía tanto miedo de que yo le preguntara por ese aspecto particular de su vida, lo que hicieron fue hacer un contrato donde a mí se me mandó al ruedo atada de pies y manos porque había una cláusula donde no podía tocar el tema ‘Loco’ Vargas”, respondió la figura de ATV.

En ese sentido, Magaly Medina aseguró que fue obligada a hacer dicha entrevista, ya que tampoco le permitieron negarse a salir en pantalla debido a las clausulas de su contrato.

“Me negué (a entrevistarla), pero me dijeron que yo también tenía cláusulas en el contrato por las que no podía dejar de emitir un programa mío. De esa manera fui obligada a hacerle esa entrevista. (…) Algún día lo contaré todo en un libro”, sentenció la conductora, para luego revelar que a Tilsa Lozano le pagaron 50 mil soles por acudir a su programa.

VIDEO RECOMENDADO:

Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: así reaccionaron las redes sociales tras el ampay

Los conductores de televisión fueron protagonistas de un escándalo por supuesta infidelidad. Este incidente ocasionó que diversos usuarios publicaran ingeniosos y divertidos memes en redes sociales.