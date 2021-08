La conductora de televisión Magaly Medina compartió, mediante su cuenta oficial de Instagram, un video con contenido motivacional para sus seguidores, con la finalidad de que nunca dejen de soñar y esforzarse al máximo para cumplir con sus objetivos en la vida.

“Yo digo que sí, soñé con el éxito. Yo fui una soñadora de niña, no sabía cuales porque era muy chica, pero definitivamente los soñé y los perseguí locamente con constancia, disciplina y trabajo”, dijo la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ también mencionó las constantes críticas que recibe, por parte de diferentes usuarios en las redes sociales, sobre su belleza, por lo que resaltó que su dinero lo puede gastar en lo que quiera.

“No ven que me dice que si me operé, que era fea y qué..si con mi plata, con mi éxito, hago lo que me da mi reverenda gana, si me lo he ganado”, manifestó.

Magaly Medina resaltó que llegar a la cima del éxito no es para nada fácil, porque demanda mucho sacrificio, y lo más difícil es mantenerse en lo más alto de una carrera profesional.

“¿Ustedes creen que me regalaron 100 bolsas de suerte? Esto no es una lotería, un juego de azahar. Esto es trabajo. Menudo sudor que me ha costado. Llegar a la cima no es fácil, mantenerse tampoco porque todos te tiran piedras para bajarte, como si lo hacen mis odiadores”, expresó.

“Lo que yo puedo decirle al resto es que chambeen, trabajen, descubran para qué son buenos, en qué sirven, para qué tienen talento, lo importante es descubrir para que tienen talento. Nunca pierdan de vista a donde quieran llegar. Nada en la vida es fácil y regalado”, agregó.

