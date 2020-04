Magaly Medina no dudó en utilizar varios minutos de su programa para hablar sobre el llanto de Tilsa Lozano en Instagram, en donde se quejó de los ‘influencers’ que graban videos de Tik Tok y “hacen payasadas” en medio de la pandemia del coronavirus.

“Ella ahora hasta llora en una transmisión que hace vía Instagram. ¿Por qué llora? Porque dice que la mayoría de influencers están haciendo Tik Tok... ¿Qué le pasó? A ella le ha dado por una cosa bien loca”, comentó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano por llorar por el coronavirus. (Video: ATV)

Asimismo, la polémica conductora de televisión no dudó en burlarse de la ex ‘Vengadora’ y le recordó la publicidad engañosa que ella hacía en sus redes sociales.

“Lo que pasa es que ahora ella no tiene gente a la que está anunciando, no tiene nada que hacer y de repente los Tik Toks no le van a ella. (...) Por favor, a esta chica que alguien le recomiende un médico porque lo que está haciendo no le está funcionando”, sostuvo Magaly Medina.