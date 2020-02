Tras haber sido elegida entre las once mejor vestidas de “Premios Lo Nuestro 2020” según la revista People, Magaly Medina volvió a referirse al vestido que eligió Yahaira Plasencia para la importante gala de la música latina.

“Todo el mundo diciendo cómo es posible que con ese vestido de Morticia pueda estar entre las 11 mejor vestidas de la alfombra. O sea, la vistieron como monja a la mujer. Esa abertura atrás con unos zapatos blancos con suelas enormes que parece que fuera a bailar en un escenario”, comentó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina compara a Yahaira Plasencia con Morticia. (Video: ATV)

Asimismo, la conductora de televisión deslizó la posibilidad de que Yahaira Plasencia haya sido seleccionada entre las mejor vestidas, gracias al vínculo que existe entre su diseñador y la editora de modas de la revista extranjera.

“Adelante además el vestido como que le sobraba, muy largo. Generalmente, las colitas van hacia atrás de los vestidos, no en la parte de adelante porque te puedes caer, porque no puedes caminar, se ve antiestético, no se ve elegante. Y claro, toda cerrada hasta acá (cuello) con un vestido de brillos y solamente con dos aberturas. Ni siquiera algo más osado que ella acostumbra a usar en sus shows”, agregó Magaly Medina sobre su look.