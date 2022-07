Magaly Medina reveló esta noche que su programa tuvo acceso a un audio de una llamada que hizo Melissa Paredes a su exposo Rodrigo Cuba en la madrugada pidiéndole que traiga a su abogado porque de lo contrario lo denunciaría en una comisaría por una cuestión grave.

“Es un audio larguísimo donde Melissa llama a su exesposo y le hace una serie de aseveraciones y amenazas y le dice que está en la puerta de una comisaría a punto de denunciarlo por una cuestión grave. Ella dice en el audio que está en shock, pero la que está en shock, la que ha querido vomitar al momento de escuchar el audio he sido yo. Es repugnante y asqueroso, vomitivo, he escuchado unos nueve minutos de un audio y me pregunto cómo alguien llamada mujer, llamada madre, puede tener las entrañas de hacerle eso a su hija y a un ser que dice alguna vez haber amado”, dijo la urraca indignada en un primer momento.

La periodista dijo también que no le cree a Melissa Paredes y que considera que enviarle ese audio al ‘Gato’ es parte de una ‘jugarreta’. “Para mí esta es una jugarreta sucia, asquerosa, de lo más bajo que yo he podido ver en mis años de periodista y he visto de todo... estoy absolutamente indignada”, agregó Magaly.

LO MÁS VISTO:

Alpaca bebé es paseada en centro comercial de Lima como mascota (VIDEO)

Ricardo Morán y su polémico comentario sobre Dios: “la vida con el diablo es ser Mick Jagger”

Caso Melissa Paredes: ¿Cuál es la diferencia entre chantaje y extorsión?

Nana de hija de Ale Venturo la denuncia por coacción: quiere que firme algo para mentir

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes nuevamente enfrentados: ¿Qué significa ‘indemnidad sexual’ y qué implica?