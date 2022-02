Magaly Medina aseguró que la bailarina Belen Estevez coquetea con los chefs que se presentan en el programa de televisión ‘América Hoy’. La ‘Urraca’ presentó las imágenes de la argentina conversando muy amable con los cocineros ante cámaras.

“Me daría vergüenza estar pelando los dientes a un tipo que ni la mira., sienten que la tipa los está acosando”, dijo Magaly Medina.

Belén Estévez visitó este miércoles el programa “América Hoy” y vivió un incómodo momento cuando le mencionaron a su expareja, el bailarín Waldir Felipa.

El hecho se dio después de que Edson Dávila que se pusiera en el papel de Walter y se acercara a la bailarina; sin embargo, ella se sonrojó.

“Entra Waldir, ella se pone pálida. Está un poquito rojita”, dijo el popular ‘Giselo’ a Ethel Pozo y Janet Barboza. Tras ello, ambos se pusieron a bailar el tema “Qué bonito”.

Lizbeth Cueva, psicóloga que estaba como invitada en el set, al notar los nervios de la argentina dijo: “Belén, yo he leído su lenguaje no verbal y te lo voy a decir con mucho cariño. Belén, me parece que algo está inconcluso en el tema con Waldir, por el lado de ella, por supuesto, hay algo pendiente que todavía no termina de (cerrar)”.

TE PUEDE INTERESAR