Magaly Medina volvió a criticar un programa de otro canal por las notas que presentan en medio de la pandemia por el coronavirus. Esta vez, la popular ‘Urraca’ arremetió contra ‘Mujeres al mando’ por realizar una campaña a favor de una mendiga que no quería recibir ayuda por ser una adicta a las drogas.

“Este programa estuvo durante días moviendo toda su fuerza mediática pata tratar de darle ayuda a una mujer mendiga. (...) Todo un dramón, una telenovela turca con mezcla de mexicana, venezolana para hacer lloriquear o crear una telenovela barata para los espectadores”, comentó la conductora de televisión.

“Si tu equipo de producción te hace montar una telenovela barata con una señora que sabes que no le vas a llevar a ningún centro de rehabilitación porque ella no quiere curarse. (...) Cuando hay tantas personas que necesitan ahorita atención”, agregó fastidiada Magaly Medina.

Asimismo, la periodista criticó que se haga todo un show de un caso cuando hay otros tantos que realmente necesitan ayuda en medio de la cuarentena dictada por el Gobierno para frenar la propagación del COVID-19.

“Acá le desmontamos su farsa de telenovela barata, para qué hacer drama por el simple hecho de hacer drama (...) Yo creo que esta es una jalada de orejas, no puede ser, eso de verdad es algo que desde aquí rechazamos profundamente. No estemos haciendo un show de algo que no vale la pena”, sentenció Medina.