El enfrentamiento mediático entre Magaly Medina y Jossmery Toledo, policía que se hizo conocida por su viral en Tik Tok, continúa dando que hablar. Esta vez, la popular ‘Urraca’ mostró la carrera policial que ha hecho Jossmery desde que ingresó a la Escuela de suboficiales en el 2009.

La conductora de televisión reveló que Jossmery Toledo intentó por cinco años consecutivos ascender a subooficial de segunda, pero no lo consiguió. ″¿Y por qué no ingresaba? Porque no pasaba el examen y tengo hasta sus notas", señaló Medina burlándose de la corta carrera policial que hizo Jossmery Toledo.

Incluso, Magaly Medina mostró las inasistencias de la joven policía y criticó duramente sus notas en la institución. “¿Para qué entró a ser policía si ni siquiera podía ascender? Porque al parecer ni siquiera estudiaba porque por más que lo intentaba año tras año, en la evaluación académica ella no rendía”, agregó la comunicadora.

Tras las críticas que recibió de parte de Magaly Medina, Jossmery Toledo no dudó en utilizar sus redes sociales para responderle a la ‘Urraca’ mostrando la segunda carrera que siguió y que culminó el año pasado.

“Terminé el año 2019 de muchas satisfacciones para mi persona y mi carrera, termine colegiándome de abogada y les aconsejo a todos ustedes, que cuando tengan sus metas, traten de cumplirlas. Siempre en el camino habrá muchas barreras, pero eso no impedirá alcanzar sus objetivos, todos tenemos derecho a estudiar, ser profesionales y superarnos, podemos tener dos carreras y seguir preparándonos para ser mejores”, escribió la ahora policía en retiro a través de su cuenta de Instagram.