Luego de que Josimar utilizara sus redes sociales para responderle a Magaly Medina por las críticas que ha hecho sobre su nueva apariencia física, la popular ‘Urraca’ no dudó en contestarle al salsero a través de su programa de televisión.

“Deja de jod** y de estar dando información falsa acerca de mi salud que te vas a seguir metiendo en problemas. Que no se dejen engañar por ti y por tus ganas de hacer rating con mala información. Hago esto para que mis seguidores sepan mi estado de salud: totalmente sano. Hay Josimar para rato”, escribió el líder de ‘Josimar y su Yambú’ en sus historias de Instagram.

Magaly Medina le responde a Josimar tras advertencia. (Video: ATV)

“Esa es una lisura y una consiguiente amenaza. Josimar tiene casi la misma costumbre que los peloteros. Como no pueden defenderse bien, no saben ser emocionalmente inteligentes, lo primero que hacen es insultar, atacar y amenazar”, sostuvo la conductora de “Magaly TV, la firme” al ver la publicación de Josimar en sus redes sociales.

Asimismo, Magaly Medina recalcó que ella no lo ha criticado porque se vea flaco, sino que ha llamado su atención porque ahora luce “desmejorado, poco saludable y hasta medio amarillento”.

“Por eso tenemos tanta violencia, tanto feminicidio, porque la gente no aguanta su ira, va y desfoga. Eso no, eso es para seres ignorantes, nosotros no, somos seres cerebrales, pensantes, así que un poquito más de cordura”, agregó la comunicadora.