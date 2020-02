La conductora de televisión Magaly Medina anunció en vivo que despidió a un miembro de su equipo periodístico porque habría usado el nombre de su programa para pedirle dinero a un personaje del espectáculo, lo cual “linda con la extorsión”.

“Hoy he tenido que despedir a alguien del programa, he tenido que separarlo del equipo, sacarlo, porque a las manzanas podridas hay que separarlas sin asco y no vale disculpa alguna. Esto lo que pasó ahora, que linda con la extorsión y linda en lo delincuencial, no lo vamos a permitir en Magaly TV”, dijo la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina aclaró que sus ‘chacales’ no se compran ni venden y que, pese a que el periodismo de espectáculos tenga mala fama, “acá lo que sí somos es decentes, valientes, entregados a lo que hacemos, así paguen mal”.

La conductora de televisión dijo que no iba a tolerar la acción presuntamente corrupta del ahora exmiembro de su equipo ni que iba a aceptar sus disculpas.

“Hemos tenido que despedir a alguien del equipo por algo con lo que nosotros no vamos a tolerar. Jamás transaré con la corrupción, jamás transaré que con el nombre de mi programa se pida dinero a cambio de (algo). No transo con mis ampays, es algo que siempre he dicho. Nosotros hemos tenido hace poco un intento de soborno a uno de los chacales cuando estaba grabando este ampay a Carlos Zambrano en alta mar, cuando estaba con sus amiguitas y amiguitos, en este catamarán”, indicó.

“Todas las pruebas de este tema se lo vamos a mostrar hoy porque quiero ponerlo a consideración de ustedes y de la gente del espectáculo para que sepa que si alguien les pide dinero en nombre de este programa, es un delincuente y denúncielo, porque acá no tengo ese tipo de personas trabajando conmigo”, alertó.

