Isabel Ávila, madre de futbolista de Alianza Lima Carlos Ascues, pagó dinero a un miembro del equipo periodístico de Magaly Medina para que le avise antes de que salga un ‘ampay’ de su hijo, según se reveló esta noche en el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

La conductora de televisión mostró audios en que Ávila reclama a un intermediario entre ella y el investigador del mencionado programa por el video que se difundió del jugador ‘blanquiazul’ en una discoteca con Jean Deza y Shirley Arica.

“La vez pasada yo pagué 2500. ¿Te acuerdas? Y no tenía ni un video, yo le daba click y no salía el video. Si yo le pagué primero 4500, después le pago 2500 y me dijo que iba a cuidar a Carlos. ¿Por qué no avisó a Carlos de que iba a llegar Magaly? Yo quedé con el chico”, se le escucha decir a la mujer.

Magaly Medina se mostró indignada porque tenía a un “traidor” dentro de su equipo que estaba formando un negocio personal vendiendo información a la madre de Carlos Ascues.

“El trato era que él avisaba a esta señora para que le avise al jugador cuándo mi equipo estaba siguiéndolo o mi equipo ya sabía en dónde estaba con amigos, o con chicas, o tomando, en fin. Él les prometía hacer el trabajo de topo. Un traidor dentro de mi equipo, alguien deshonesto, desleal que pertenecía a este equipo vendiendo información. 7500 soles, osea el tipo estaba haciendo su negociado en grande y acá no se cobra, ni se venden los videos”, expresó la popular ‘Urraca’.

Eso no es todo. En un segundo audio entre el intermediario y la madre de Ascues se revelan más pruebas de que el investigador de Magaly Medina pedía dinero a cambio de dar información.

En el programa también se escucha la voz del investigador en un tercer audio. El sujeto, quien fue despedido por sus acciones, le dice que avisará y daba consejos para que Ascues se cuide. Magaly Medina pidió a Isabel Ávila a que denuncie al ahora extrabajador de su programa.