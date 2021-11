Magaly Medina arremetió contra Ethel Pozo y Janet Barboza, conductoras de “América Hoy”, luego que opinaran sobre el sonado ampay de Patricio Parodi y Luciana Fuster, quienes fueron captados besándose en un departamento de Paracas.

Durante el magazine matutino, la hija de Gisela Valcárcel se mostró emocionada al considerar que había nacido el amor entre los integrantes de “Esto es Guerra”, sin embargo, la popular ‘Urraca’ le recordó que este posible romance no tuvo un buen inicio.

“¿Ha nacido el amor? ¿Esta qué está anunciando? Cree que son Romeo y Julieta. Esta (relación) tiene todos los ingredientes menos el de una historia de amor soñada”, criticó la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Medina también arremetió contra Janet Barboza después de que señalara que este ampay no era ninguna novedad, y que el romance entre los chicos reality era “un periódico de ayer”.

¿Si lo sabían por qué no lo publicaron, por qué no ofrecieron pruebas, por qué no pusieron fotos, por qué no pusieron videos, por qué no lo dijeron si ya lo sabían, o qué, son ‘alcahuetonas’?, arremetió la presentadora de espectáculos.

Recordemos que Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron captados por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” cuando se daban un apasionado beso en la terraza de un departamento durante una fiesta realizada en Paracas, pese a que ambos habían negado tener una relación en reiteradas ocasiones.

VIDEO RECOMENDADO:

Flavia Laos opine sobre posible relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi

Flavia Laos sobre posible relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi