En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes de la expareja de Josimar, Gianella Ydoña, saliendo de su casa, pero ella lo negó rotundamente ante las cámaras.

"No tengo donde ver, pero no creo esas imágenes sean de ayer (...) Ayer ha sido domingo no he salido para nada. Esas fotos son de ahorita, estoy con la misma ropa, he estado aquí en la puerta de mi casa”, precisó la expareja de Josimar.

Magaly Medina indicó que era era noche y que parecía ser toque de queda. “Es antes del toque de queda, si salgo antes es porque la ayudo a mi mamá a repartir comida que ella vende”, indicó Gianella Ydoña.

Cabe mencionar que Magaly dijo lamentar no tener la hora exacta en la que fue grabada el video, pero que estará investigando.

“No tengo exactamente la hora, después las vamos a ver con minuciosidad, pero de ser así estarías incumpliendo el toque de queda”, dijo Magaly Medina.

Magaly increpa a Gianella Ydoña por video donde aparece con dos amigas