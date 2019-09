Magaly Medina: ​"En la autoestima es donde la mayoría de mujeres fallamos"

Síguenos en Facebook

Magaly Medina presentó su segundo libro titulado "Hola, guapa", donde le dice a la mujer peruana que es hermosa y, por más negro que se vea el futuro siempre existe un rayo de luz que iluminará tu camino para seguir adelante. La periodista conversó en exclusiva con diario Correo.

¿Por qué escribir un libro bajo el concepto de verse y sentirse bien?

La idea, en realidad, no es mía. Es de una amiga, Luciana Olivares, con la que hice una buena amistad en Latina. El libro está basado un poco en las cosas que decidí hacer en Instagram, abrir las puertas de mi hogar y mi vida. La gente solo conoce un poco de mí por la televisión. Mi amiga me dijo que si yo ya estoy enseñando a la gente mi día a día, por qué no lo hago en un libro, como una forma de empoderar a la mujer, y es la verdad. Cuando me levanto enferma, "bajoneada", siempre trato de, cuando me miro al espejo, sentirme bien y decirme "hola, guapa". Ese concepto, el atenderse uno mismo, el evolucionar, tiene que ver con el empoderamiento.

¿Te dio miedo mostrar tu vida privada en este libro?

Me dio más miedo hacerlo en Instagram, por eso cuando abrí mi cuenta yo no la manejaba hasta que, en un momento determinado, decido hacerlo porque sé que es la nueva tendencia. Cuando abrí las puertas de Instagram, también abrí las puertas de mi casa, y lo que se hace en esa red social es mostrar cómo vives, no cómo pretendes ser en la televisión, sino cómo eres todos los días. Mi esposo me ayuda mucho. A mis padres y a mi hijo no los expongo mucho porque respeto su privacidad.

¿Tenías en mente otros nombres para el libro?

Teníamos varios, pero al final nos gustó más este nombre porque resume más lo que es mi vida; en el libro cuento que nada se me dio fácil. También detallo varias anécdotas como el porqué me gusta cuidarme mucho la piel, porque mi mamá, en medio de nuestra pobreza, le gustaba cuidarse el rostro. Mi papá cultivaba rosas y los pétalos que caían, ella los recogía y hacia infusión para luego mandarnos a lavar con esa agua.

¿Crees que podrás lograr algún cambio con tu libro entre las mujeres?

La autoestima es donde la mayoría de mujeres fallamos, entonces siempre me pregunto cómo puedo ayudarlas si no estoy en su casa, tampoco soy una terapista, pero te voy a dar los ejemplos de lo que yo hago para sentirme bien en las mañanas (…) Decirte a ti misma que tomes coraje y enfrentes al mundo todos los días, que no es fácil, pues podemos tener cincuenta mil problemas. Hubo tiempos que no sabía qué darle de comer a mi hijo, pero siempre tenía en mente ponerme el mundo a mis espaldas. Son frases que he utilizado en mi vida y que comparto.

¿"Hola, guapa" tendrá segunda parte?

No lo sé. Lo que quiero hacer es otro libro, un poco más profundo, de las situaciones personales que he atravesado como escenarios terribles, dramáticos, mis caídas, mis peores momentos y cómo salí de ellos. Me gustaría decirles a las mujeres que me siguen que sí se puede, que siempre hay esperanza.

¿Fue la esposa de tu tío una de las mujeres que también te empoderó?

Los dos fueron personas muy importantes en mi vida. Él, porque me dio uno de los consejos más importantes en mi vida cuando yo no sabía qué estudiar. Ella, pues era una de las mujeres más elegantes que había visto en mi vida, y siempre llevaba botas, pantalones, muy moderna, además de su cabello rojo hermoso.