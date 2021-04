Magaly Medina decidió utilizar unos minutos de su programa para hablar una vez más sobre el fin de su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano, luego de las especulaciones que se han hecho en torno a los motivos de su separación.

“Que ahora yo no quiera abrir mi corazón para ustedes y contar los motivos que llevaron a que no pudiéramos resolver algunos problemas, eso se lo contaré en algún momento, ahora no me siento todavía con ganas de hacerlo”, comentó la popular ‘Urraca’.

CORREO - Magaly Medina envía contundente mensaje a Rodrigo González

Asimismo, aclaró que sus verdaderos amigos no están en la televisión y que ellos son los que realmente pueden dar fe de lo auténtica que fue su relación.

“Mi círculo pequeño que no está en televisión, que son mis amigos reales, los que están a nuestro alrededor pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Nadie más tiene derecho a decir algo que no conoce”, señaló Magaly Medina en clara alusión a los recientes comentarios que ha estado haciendo Rodrigo González.

“Que el resto se llene la boca de especulaciones no me interesa, no me importa, porque yo sé cuál es la razón. Mis amigos cercanos, mi grupo cercano saben cuál es la razón”, sentenció la conductora de televisión.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina baila tema “El perdón” de Stephanie Valenzuela

Magaly Medina baila tema "El perdón" de Stephanie Valenzuela