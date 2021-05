La conductora de ‘Magaly TV: La firme’ y periodista, Magaly Medina fue bombardeada con preguntas sobre su relación con su todavía esposo, Alfredo Zambrano. Sus seguidores quieren saber si se van a reconciliar o divorciarán.

Así lo dejó ver Magaly Medina en un video que publicó en sus historias de Instagram, donde se ve las decenas de mensajes donde le preguntan por su relación.

“‘Volviste con Alfredo, anda dime que sí. Amo verlos juntos’; ‘Magaly contéstame por favor, estás considerando volver con tu esposo?’; ‘Su esposo y usted tiene la posibilidad de volver a una relación de pareja’; ‘¿Amas aún a Alfredo Zambrano?’; ‘¿Volviste con tu esposo? Dios bendiga ese amor’; ‘¿Volverás con tu esposo? Se les ve todavía super en enamorados’”, son algunos de los comentarios que recibió la periodista en su red social.

Al percatarse de la ola de buenos deseos y preguntas sobre una posible reconciliación Medina quiso aclarar el panorama a sus seguidores y les escribió: “Gracias por todas sus preguntas y sus buenos deseos sobre mi matrimonio, sobre mi esposo y sobre mí... Creo que ya he dicho todo hasta el momento. Muchas gracias por todo el cariño”.

Además, compartió una frase que describe lo que estaría pensando sobre su separación: “Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles”.

El pasado lunes 3 de mayo fue el cumpleaños de Alfredo Zambrano. Al parecer habría pasado su onomástico sin Magaly Medina. Según las imágenes que compartió la hija del notario, Jimena Zambrano, él amaneció en casa con su familia con un rico desayuno que le preparó su madre.

Magaly Medina niega relación tóxica con Zambrano

Magaly Medina dio una entrevista para el diario Trome, donde aclaró que no tiene una relación tóxica con Alfredo Zambrano, por quien aseguró todavía siente amor y respeto.

“Nosotros no hemos tenido una relación tóxica porque hay amor y respeto. Él no me ha puesto los ‘ca…’, yo no se los he puesto, entonces ninguno tiene que recriminarse nada. No soy una Silvia Cornejo para nada, acá lo que hay es una diferencia de caracteres, a veces puedes amar mucho a una persona, pero no puedes vivir con ella. Eso es algo veremos mi esposo y yo, porque el matrimonio no es un juego, no puedes decir que te divorcias cada vez que hay diferencias”, dijo Magaly Medina.