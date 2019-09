Magaly Medina a esposa de Gregorio Pernía: “Qué pena, le regalaría un sol de dignidad”

Síguenos en Facebook

Luego de que el actor Gregorio Pernía desmintiera el 'ampay' que presentó Magaly Medina asegurando que solo le estaba "acomodando la etiqueta a la señora" con la que aparece en el video, la polémica conductora de televisión no se quedó callada y le respondió de esta forma:

“Yo no sé qué les está pasando a algunos sinvergüenzas, que insultan nuestra inteligencia tratando de desvirtuar las imágenes que hablan por sí solas”, comentó la conductora de TV para Trome.

Cabe mencionar que la esposa de Gregorio Pernía, le recordó a Magaly Medina que ella estuvo en la cárcel.

“El tema de la cárcel no es deshonroso, toda la vida diré que esas son las ‘medallas’ que mi carrera de periodista me puso en el camino. Qué pena me da su mujer, le regalaría un sol de dignidad”, sentenció la popular ‘Urraca’.