Magaly Medina se refirió en su programa al encuentro que tuvo con Tilsa Lozano el último fin de semana cuando coincidieron en un vuelo a Miami. La popular ‘Urraca’ no dudó en contar detalles de este encuentro y dejar en claro que fue la ex ‘Vengadora’ quien la saludó primero.

“La otra fue a hacerme la patería claro. Después que le he sacado en este programa todo, va y me dice ‘Hola Magaly’”, expresó la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ burlándose que Tilsa Lozano haya calificado el encuentro como “civilizado”.

“¿Y qué quería? Que la agarrara de las mechas, que le hiciera la bronquita, no por favor, yo soy una señora, Tilsa. Además, se saludaron no, ella me saludó a mí y yo respondí el saludo porque el saludo no se lo niego a nadie. Ahora cómo saludo a la gente, ay yo soy bien pesada para eso”, agregó Magaly Medina.

Magaly Medina habló sobre su encuentro con Tilsa Lozano. (Foto: Captura ATV)

Asimismo, la polémica conductora de televisión aprovechó la ocasión para imitar la forma de expresarse de Gisela Valcárcel y marcó distancia de la popular ‘Señito’.

“Yo soy antipática y no lo oculto, yo no soy como Gisela fingiendo ser ‘ay señito, mis corazones’. Yo no ando con esas ridiculeces porque no lo siento, yo no soy así, de mí no van a esperar eso”, comentó la presentadora.

Finalmente, Magaly Medina criticó que Tilsa Lozano le haya contado al programa ‘Mujeres al mando’ que viajaron en primera clase.

“Para qué decir el detalle de primera clase, quédate calladita nomás. Cuando uno está acostumbrada a hacer eso cotidianamente, uno se calla, que los demás hablen, digan, vean. Ella les pasó el chisme”, sentenció Medina.

