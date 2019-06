Magaly Medina halagó a Alondra García Miró: "Es tan angelical esta chica" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Magaly Medina elogió a Alondra García Miró al mostrar en su programa de televisión la respuesta de la modelo sobre una posible boda con el futbolista Paolo Guerrero.

La modelo evadió con una sonrisa a la pregunta de uno de los reporteros de 'Magaly TV: La Firme' y al parecer, esto generó buenos comentarios en la conductora de televisión.

"Me encanta su Porsche... Ella se sonríe nomás. Es tan educada, tan simpática y tan angelical esta chica", dijo Magaly Medina en un primer momento.

"No contesta. Ella dice: 'Ay me caso, no no me caso', pero bueno todos los rumores indican que sí, si se casan. Nosotros no tenemos por qué preguntar a los amigos, a nosotros nos mandan informes muy detallados de lo que pasa", continuó la periodista.

Además Magaly reveló que la pareja contraería matrimonio en el mes de setiembre, según sus fuentes confiables.