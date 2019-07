Magaly Medina “inspecciona” los platillos que vende Alondra García en su restaurante

Síguenos en Facebook

Magaly Medina puso al descubierto en su programa de televisión algunos platillos que se venden en el restaurante de Alondra García Miró. Además, detalló los precios, los cuales le parecieron excesivos.

“La otra vez me dijeron que les estoy haciendo mala publicidad a Mercatto Verde, el mercado de Alondra, que acaba de inaugurar. Y como no permiten cámaras, pues yo me he traído la comida”, comentó la popular Urraca.

La conductora de TV se acercó a una mesa donde se encontraban cinco platillos que vende la pareja de Paolo Guerrero. Luego, Magaly comenzó a examinar uno por uno, para saber qué ingredientes utilizan.

El primer platillo no fue del agrado de la conductora: “Este chaufa. Oye, yo preparo mejor el chaufa de quinua”.

También comentó que el precio de cada plato es muy excesivo, pues por una ensalada de caprese se está cobrando 35 soles.

“Un caprese diferente, con su quesito, 35 soles cuatro arúgulas con un poco de queso y tomatitos cherry. O sea, esto 35 soles”, comentó indignada Medina.