Tras difundir las imágenes de Ivana Yturbe y Beto Da Silva juntos durante la cuarentena, Magaly Medina cuestionó la actitud que mostró la modelo al dirigirse a una clínica al verse descubierta por las cámaras del programa de espectáculos.

“Cuando ven que nosotros ya los hemos descubiertos se van a su casa y en un rato todavía salen y se van con dirección a la clínica. ¿Pero qué, se enfermó de golpe? Porque yo la veo entrar a la clínica bien campante a Ivana Yturbe, tranquilita... y luego sale más tarde así, con lentes, agarrada del brazo de una enfermera como si algo tuviera... Y yo digo qué pasó entras sana y sales enferma de la clínica”, comentó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina dice que Ivana Yturbe es mejor actriz que Alondra García Miró. (Video: ATV)

Incluso, la conductora de televisión recordó una situación similar que protagonizó Ivana Yturbe hace algunos meses cuando viajó a Italia para un concurso de belleza y hasta señaló que es mejor actriz que Alondra García Miró.

“Yo a Ivanita no le creo muchas cosas (...) Ivanita me parece que es mucho mejor actriz que Alondra García Miró, mucho mejor actriz, totalmente. Debería darle clases a Alondra de cómo ser actriz porque ahora la hemos visto igual. Cuando se ve descubierta, oh resulta que está mal y que tiene que ir a una emergencia", añadió Medina.

Finalmente, la figura de ATV sostuvo que la actitud de Ivana Yturbe habría sido para evitar algún tipo de sanción para ella o para el futbolista de Alianza Lima por incumplir con la cuarentena dictada por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.

"Yo no le creo. Para mí solamente hizo eso para librarlo a Beto Da Silva de alguna sanción que su club le pueda poner por escaparse y ella también para librarse de una sanción de ProTV y ‘Esto es Guerra’”, sentenció Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina criticó llanto de Angie Jibaja

Magaly Medina criticó a Angie Jibaja. (Video: ATV)